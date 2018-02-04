اتحاد القوى:تحالف النجيفي الخنجر في طريقه للتفكك

اتحاد القوى:تحالف النجيفي الخنجر في طريقه للتفكك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في اتحاد القوى محمد عبد الله، الأحد، عن وجود خلافات كبيرة بين القوى والكتل السنّية التي شكّلت تحالف “القرار”، ما قد يمهد لإعلان انشقاق أو تفكك التحالف قريباً.وقال عبد الله في تصريح صحفي له اليوم، إن “التحالفات رغم تصديقها داخل مفوضية الانتخابات، إلا أنها قد تشهد تغييرات”، موضحاً أن “كل التحالفات السياسية الحالية يمكن اعتبارها تحالف مصلحة لا تحالف رؤى وأهداف مشتركة”.ورجح عبد الله، “تفتح المفوضية مجدداً باب التعديل والإضافة على التحالفات السياسية قبيل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المتوقع أن تكون نهاية الشهر المقبل”.واكد عبد الله، “وجود خلافات كبيرة بين القوى والكتل السنّية التي شكّلت تحالف القرار بين نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي و المطلوب للقضاء خميس الخنجر”، مشيرا إلى أن ذلك “قد يمهد لإعلان انشقاق أو تفكك التحالف قريباً”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *