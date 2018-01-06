اتحاد القوى:1% من أهالي نينوى حصلوا على بطاقة الناخب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن اتحاد القوى، فرح السراج، اليوم السبت، ان اجراء الانتخابات في هذه الاجواء “غير صحيح”، مبينة ان 1% من أهالي نينوى حصلوا على بطاقة الناخب.وقالت السراج في حديث صحفي لها اليوم، إن “اجراء الانتخابات في هذه الاجواء غير صحيح وخصوصا في نينوى”، مبينة ان “هناك 1% من بطاقة الناخبين موزعة على اهالي الموصل من عدد الناخبين الذين يصلون الى المليونين”.وأضافت ان “هناك شكوك على ان مفوضية الانتخابات لديها القدرة بأن تعوض كل الناخبين ببطاقات الانتخاب”، لافتة الى ان “التعاقد مع شركات بطاقات الناخب وتجهيزها بحاجة الى وقت كبير لتغطية كل ناخبي الموصل”.وتابعت ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي وضع على نفسه مجموعة من الشروط وأرسلها بكتاب رسمي الى مجلس النواب ومنها اعادة النازحين، وبحسب احصائية الهجرة والمهجرين فأن العائدين الى ديارهم 20% فقط من العدد الكلي، اضافة الى اعادة الاستقرار وهناك 65% من الساحل الايمن تم تهديمه بشكل كامل”.وأشارت الى ان “العبادي اكد على ضرورة سحب السلاح من المليشيات ووضعه بيد الدولة قبل الانتخابات، ولاتزال المليشيات لديها الاسلحة وتقوم بالانتقام من المدنيين”.