اتحاد الكرة العراقي:اضافة مدرب محلي مساعدا لكاتانيتش

اتحاد الكرة العراقي:اضافة مدرب محلي مساعدا لكاتانيتش
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يجتمع الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، مع مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، من اجل مناقشة البند الاضافي الذي قرر الاتحاد اضافته في العقد المبرم بين الطرفين.وقال مصدر في الاتحاد ، إن “اتحاد الكرة ابلغ كاتانيتش بانه سيجتمع معه ووكيله بهروز دزهبود يوم الجمعة المقبل من اجل مناقشة التعديلات والشروط الاضافية على العقد”.واوضح أن “من بين الشروط هو اضافة مدرب محلي مساعد لكاتانيتش، حيث ستطرح لجنة المنتخبات اسم رحيم حميد، على المدرب السلوفيني كاتانيش للمصادقة على تسميته كمدرب مساعد في منتخبنا الوطني”.واضاف المصدر، أنه “في حال لم يوافق كاتايتش على اضافة حميد في كادره التدريبي، فإن اتحاد الكرة لن يجدد تعاقده مع المدرب”. 

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