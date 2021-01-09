اتحاد الكرة العراقي:العمل جار للتعاقد مع أحد المدربين الاسبان لقيادة منتخبنا الاولمبي

اتحاد الكرة العراقي:العمل جار للتعاقد مع أحد المدربين الاسبان لقيادة منتخبنا الاولمبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، السبت، اتفاقها على التعاقد مع مدرب اسباني لقيادة المنتخب الاولمبي في الفترة المقبلة.وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل في حديث لوكالات محلية، ان “العمل جار للتعاقد مع احد المدربين الاسبان من اجل قيادة منتخبنا الاولمبي في الاستحقاقات المقبلة”.واضاف، ان “المدرب المذكور يعمل حاليا مدربا لمنتخب شباب الصين”، موضحا ان “الهيئة التطبيعية اجرت اتصالات معه بعد إلغاء بطولة آسيا للشباب مؤخرا”.وبين كامل، أن “عقد المدرب الاسباني سينتهي مع الاتحاد الصيني وسيكون جاهزا للعمل في العراق كمدرب للمنتخب الاولمبي، والمباشرة فوراً في اعداد المنتخب الاولمبي لنهائيات اسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021”. 

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