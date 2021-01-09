اتحاد الكرة العراقي:العمل جار للتعاقد مع أحد المدربين الاسبان لقيادة منتخبنا الاولمبي

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المالية النيابية تحذر من رفض الموازنة العامة
متظاهروا الناصرية يؤكدون على مواصلة التصعيد ضد الحكومة والقضاء المسيس
الولايات المتحدة:الفياض إرهابي مرتبط بفيلق القدس الإيراني وأشرف على قتل المتظاهرين العراقيين
“العنكوشي”يعلن عن تشكيل كتلة سياسية جديدة تحت عباءة حزب الدعوة!
الاقتصاد النيابية:عدم إلتزام حكومة الإقليم بالقوانين الاتحادية سيمزق العراق
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المالية النيابية تحذر من رفض الموازنة العامة
الاقتصاد النيابية:عدم إلتزام حكومة الإقليم بالقوانين الاتحادية سيمزق العراق
تحالف سائرون:تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد من أجل مناقشة الموازنة
نائب يدعو إلى قطع مخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث
وزارة الكهرباء تعلن حاجتها إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز لاستمرار الخدمة الكهربائية
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نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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