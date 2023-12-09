اتحاد الكرة العراقي:اللاعب (منتظر ماجد) أصبح ضمن المنتخبات الوطنية

اتحاد الكرة العراقي:اللاعب (منتظر ماجد) أصبح ضمن المنتخبات الوطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم، عن نقل ملف اللاعب العراقي المحترف صُفوفِ فريق (هاماربي) منتظر ماجد من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحادِ العراقيّ. وذكر الاتحاد في بيان، أن “الاتحادُ الدوليّ لكُرةِ القدم FIFA، وافق اليوم ، على نقلِ ملفِ اللاعب (منتظر ماجد) من الاتحادِ السويديّ لكُرةِ القدم إلى الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، ليصبح اللاعبُ متاحاً للعبِ وتمثيل منتخباتنا الوطنيّة، وبأثرٍ فوري، وابتداءً من تأريخِ إصدارِ هذا القرار”.وكان الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم قد تقدمَ بطلبٍ إلى الفيفا لنقلِ ملف اللاعب (منتظر ماجد) المُحترف في صُفوفِ فريق “هاماربي” أحد أندية الدوري السويدي.

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