اتحاد الكرة العراقي يقرر عدم استئناف الدوري الممتاز حتى انتهاء التظاهرات

اتحاد الكرة العراقي يقرر عدم استئناف الدوري الممتاز حتى انتهاء التظاهرات
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 بغداد / شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدم استئناف الدوري الممتاز، بسبب الظروف التي يمر بها البلد من تظاهرات واوضاع امنية.وذكر الاتحاد في بيان ، بإنه” تقرر عدم مناقشة اي مقترحات لاستئناف الدوري الممتاز بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد”.وتوقف الدوري العراقي الممتاز، مطلع شهر تشرين الاول الماضي بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد والمحافظات الجنوبية.

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