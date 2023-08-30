اتحاد جدة يفكر في التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول

اتحاد جدة يفكر في التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استفسر اتحاد جدة السعودي عن إمكانية ترميم دفاعه بصفقة من نظيره ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وذكرت شبكة RMC سبورت أن اتحاد جدة حاول جس نبض إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، للحصول عليه هذا الصيف.وتابعت “اتحاد جدة تحرك في البداية للتعاقد مع جان كلير توديبو مدافع نيس، لكن اللاعب الفرنسي رفض العرض السعودي”.ويرتبط المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، بعقد مع نيس، حتى يونيو/حزيران 2027.ونوهت الشبكة “رفض توديبو، دفع اتحاد جدة للتحرك نحو الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى صيف 2026”.وأوضحت RMC “اتحاد جدة استغل لاعبه كريم بنزيما، لاستطلاع رأي مواطنه إبراهيما كوناتي، بشأن اللعب مع العميد في الموسم الحالي”.وأتمت “كوناتي يركز حاليا على مسيرته مع ليفربول، بجانب المشاركة مع منتخب فرنسا في يورو 2024، وسعيد للغاية بالتواجد في الريدز”.وجرى التنويه إلى أن اتحاد جدة قد يفكر في التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول، حال تعثر المفاوضات مع كوناتي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *