اتحاد كرة القدم:إنطلاق الدوري في بداية شهر تموز القادم

اتحاد كرة القدم:إنطلاق الدوري في بداية شهر تموز القادم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد استئناف الدوري الممتاز في الموسم الحالي وانطلاق الموسم المقبل من المسابقة.وقال رئيس الهيئة اياد بنيان في بيان لاتحاد الكرة ، إن “الدوري سيعود بالثالث من تموز وينتهي منتصف اب وعقود اللاعبين والمدربين امر يحل مع ادارات الأندية”.وأضاف بنيان في بيانه، أن “موعد انطلاق موسم 2020/2021 سيكون في الخامس من شهر ايلول المقبل”.تجدر الإشارة الى ان اتحاد الكرة، قد اعلن امس، انطلاق الدوري الممتاز سيكون في الثالث من تموز، مبيناً ان جميع الأندية أبدت رغبتها بلعب الموسم الجديد. 

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