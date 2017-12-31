اتحاد كرة القدم:دخول الجماهير العراقية للكويت

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن اتحاد كرة القدم، الأحد، عن مطالبة الجانب الكويتي التنسيق لتسهيل دخول الجماهير العراقية الى ملاعبها.وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان له اليوم، إنه “في اتصال هاتفي ابلغ مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود بأنه تم الاتصال والتنسيق مع وزير الداخلية الكويتي بشأن دخول الجماهير العراقية للكويت”.وأضاف أن “هذا القرار يأتي لمواكبة وتشجيع منتخبنا الوطني”.وتابع ان “الكويت طالبت العراق بتواصل التنسيق مع وزارة الداخلية العراقية بشان رفع الاسماء وترتيب الكيفية لدخول هذه الجماهير للكويت خلال الايام القادمة”.ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي، في نصف النهائي الثاني من بطولة كأس الخليج (خليجي 23)، التي تقام في الكويت. ومن المقرر أن تقام المباراة، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، 20:00 بتوقيت الكويت.