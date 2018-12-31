اتحاد كرة القدم يعلن مواعيد مباريات الدوري 16 لكأس العراق

اتحاد كرة القدم يعلن مواعيد مباريات الدوري 16 لكأس العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العراق.وقال مدير اللجنة شهاب احمد في تصريح صحفي له اليوم: إن “بطولة كأس العراق ستنطلق يوم السبت المقبل، حيث ستقام سبع مباريات في خمس محافظات، حيث سيواجه الكرخ فريق الطلبة على ملعب الكرخ، فيما يلاعب نفط الجنوب فريق نفط ميسان على ملعب نفط الجنوب”.واضاف أن “الديوانية يستقبل الحدود على ملعب الديوانية، بينما يلاقي الكهرباء فريق الشرطة على ملعب الاول، ويحتضن ملعب السماوة مواجهة اصحاب الارض امام النفط، بينما يلاعب نفط الوسط فريق بغداد على ملعب نفط الوسط ويواجه الزوراء فريق اربيل على ملعب بغداد”.

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