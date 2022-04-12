اتحاد كرة القدم يناقش واقع كرة القدم العراقيّة وإمكانية تطويرها

اتحاد كرة القدم يناقش واقع كرة القدم العراقيّة وإمكانية تطويرها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تجاهل الاتحاد العراقي بكرة القدم، الثلاثاء، الحديث عن مدرب المنتخب الوطني خلال اجتماع رئيس الاتحاد عدنان درجال بلجنة الخبراء.وذكر بيان لاتحاد الكرة :ان “وزير الشَباب والرياضة، رئيس الإتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، حضر الاجتماعَ الذي عقدته لجنةُ الخبراء والأكاديميين، لمناقشةِ واقع الكرة العراقيّة والاستراتيجية المُستقبلية”.واوضح ان “الجلسة ناقشت محاور عدة تطرقَ فيها المجتمعون لأبرز التوصيات التي وضعتها اللجنةُ في الاجتماعين السابقين للنهوض بواقع كرةِ القدم العراقية”.واضاف ان “اللجنة اوصت بتخصيص ميزانيةٍ مستقلةٍ لرعاية وتطوير الفئات العمرية كونها الأساس لبناء كرة قدم حقيقيةٍ عبر وضع استراتيجية بعيدة المدى، وضرورة أن يكون مدربو هذه الفئات من الخبراءِ الأجانب وحملة الشهادة الآسيوية (A) وأصحاب الخبرة في التعاملِ مع الأعمار ومن يتمتعون بسمعةٍ حسنةٍ في المجتمع الرياضي”.وتابع ان “محور النقاش الثاني ناقش التنسيقَ مع وزارة التربيّة بشأن انتقاء المواهب من خلال تفعيل دوري التربيات الذي يمثل أحد أهم روافد التنافس”.واشار الى ان “المحور الثالث اكد على ضرورةِ تعديل نظام الدوري ورعاية الأندية الجماهيريّة للارتقاء بأدائها الإداري والتركيز على تطوير وتحديث معلومات المدرب العراقي، لاسيما المتميزين والشباب منهم عبر إرسالهم في معايشاتٍ تدريبيّة أوربية”.واشار الى ان “اللجنة اوصت بتشكيل لجنة فنية لاختيار اللاعبين العراقيين المغتربين، مع التركيز على تطبيق معايير وضوابط منح إجازات تأسيس الأندية من خلال وزارة الشباب والرياضة كون أغلبها يفتقر الى هذه المعايير التي تتعلقُ بالمجالات الإدارية والفنية والمالية والبنى التحتية”.واكمل ان “اللجنة اوصت بالمحور الأهم وهو تفعيلُ نظام التراخيص كونه يمثل جزءاً مهماً من عمليةِ النهوض بواقع كرة القدم العراقيّة، إذ إن أغلب الأندية غير ملتزمةٍ به، فضلًا عن إفتقارها للبنى التحتية التي تؤهلها لوضع برامج وخطط تطويرية، إذ لا يوجد فيها (ملاعب تدريب، قاعات رشاقة، مسبح، قاعة مغلقة، حمامات ساونا)، وغيرها من مستلزماتِ النهوض بالواقع الحالي لكرة القدم”.وأكدَ الوزير درجال بحسب البيان على “أهميةِ الأخذ بالنقاط الحيويّة المشار إليها في التوصيات، من وزارة الشباب وإتحاد الكرة مع استمرار عملِ اللجنة وما تقدمه من رؤيةٍ مهمة لتطوير الواقع الحالي لكرةِ القدم العراقيّة”.ولم تتحدث الجلسة عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني.

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