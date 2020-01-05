اتحاد كرة القدم ينفي خبر أمر القاء القبض على رئيسه

اتحاد كرة القدم ينفي خبر أمر القاء القبض على رئيسه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، حقيقة صدور اوامر قبض بحق رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار بشان القضية التي رفعها النجم الدولي السابق عدنان درجال حول التلاعب بالنظام الاساسي للاتحاد.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرسياني في حديث صحفي ، إن “الانباء التي اشارت الى صدور امر القاء قبض بحق رئيس الاتحاد ونائبه غير صحيحة”.واوضح أن “القضية مازالت مستمرة ولم يصدر امر القاء قبض حتى الان”، مبيناً ان “الامر برمته يأتي من اجل تحشيد والضغط على الهيئة العامة لللاطاحة برئيس اتحاد الكرة ونائبه”.وكان درجال قد رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة بتهمة التلاعب بالنظام الاساسي لاتحاد الكرة.

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