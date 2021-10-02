اتحاد مقاولي بابل يتهم “تيار الحكيم” بابتزاز المقاولين بتسليمهم مستحقاتهم المالية

اتحاد مقاولي بابل يتهم “تيار الحكيم” بابتزاز المقاولين بتسليمهم مستحقاتهم المالية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمَ اتحاد مقاولي بابل، السبت، جهات فاسدة بابتزازهم من اجل تسليمهم مستحقاتهم المالية المتأخرة، فيما أعلنت الحكومة المحلية عن تسديد جزء من ديونها البالغة ترليونا و300 مليون دينار الى المقاولين.وقال رئيس الاتحاد فاضل المسعودي، ان “المستحقات المالية المعروفة بأمانات العمل للشركات المحلية في المحافظة وتصل قيمتها الى 200 مليار دينار، لم تسدد حتى الان برغم مرور ثمانية اعوام على استحقاق موعد سدادها”.واتهم المسعودي جهات فاسدة بـ”ابتزاز الشركات المحلية لتسليم مستحقاتهم المالية المترتبة بذمة الحكومة”.بدوره اوضح محافظ بابل حسن منديل القيادي في تيار عمار الحكيم والذي اطلق سراحه مؤخرا لفساده بتدخل من عمار، ان “الحكومة المحلية تستعد لتسديد جزء من ديونها البالغة ترليونا و300 مليون دينار من خلال حذف القيم المالية للمشاريع التي لم تنجز وتجاوزت المدة المقررة لانجازها”.وأضاف، انه “تم البدء بتسقيط العشرات من المشاريع واغلبها كان مصفى على احكام القرار 347 الذي منح الشركات صلاحية الاستمرار من دون المطالبة بمبالغ مالية”.وارجع منديل اسباب توقف تنفيذ المشاريع في المحافظة الى “تأخر وزارة المالية بالمصادقة على ميزانية المحافظة الاستثمارية والبالغة 125 مليار دينار وفق الخطة التي اعدتها حكومة بابل المحلية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *