اتفاق عراقي كويتي لضبط الحدود بين البلدين

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الجيل الجديد:بارزاني لن يسلم بغداد إيرادات نفط كردستان المتفق عليها في الموازنة
تحالف الإصلاح يؤكد على الالتزام بتوقيتات موازنة 2019
الخدمات النيابية تسأل وزير الإسكان..أين وصل مشروع ماء البصرة الكبير؟
التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة الأمريكية والكردستانية
حزب بارزاني:اتفاق بين عبد المهدي ونيجيرفان لـ”تصفير” المشاكل بين بغداد وأربيل
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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