اتفاق عراقي كويتي لضبط الحدود بين البلدين

اتفاق عراقي كويتي لضبط الحدود بين البلدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع العراق والكويت محضر اتفاق حدودي بين البلدين بشأن تبادل المعلومات لحفظ الشريط الحدودي.وعقد الاجتماع الدوري الخامس بين قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة والادارة العامة لأمن الحدود البرية لدولة الكويت الشقيقة وتراس الجانب العراقي اللواء الركن سلام جواد كاظم قائد حرس حدود المنطقة الرابعة وترأس الجانب الكويتي اللواء فيصل حمد العيسي مدير عام الادارة العامة لأمن الحدود البرية.وتناول الاجتماع كافة المتعلقات في حفظ الحدود بين الجانبين وبعد الانتهاء من الاجتماع أعربا عن سعادتهم فيما تحقق من الاجتماع والتعاون وحسن الجوار.ووقع الجانبان محضر اتفاق بين البلدين وتحقيق نجاحات جيدة في السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات بين البلدين ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض هذا السبيل خدمة البلدين واستعدادهم لحفظ الشريط الحدودي. 

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