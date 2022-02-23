اجتماع أمني فني لضمان عودة شركات الطيران الكبرى في العراق

اجتماع أمني فني لضمان عودة شركات الطيران الكبرى في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاربعاء، اجتماعا أمنيا عالي المستوى.وذكر مكتب الاعرجي في بيان، ان”الاخير ترأس اجتماعا أمنيا عالي المستوى، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير عام المنافذ في مطار بغداد، ومعاون رئيس سلطة الطيران المدني و مدير عام الخطوط الجوية العراقية، ومدير أمن مطار بغداد الدولي”.واضاف: “تناول الاجتماع موضوع استكمال متطلبات جميع البنى التحتية الأمنية والفنية لمطار بغداد الدولي، من أجل ضمان عودة شركات الطيران الكبرى ورفع الحظر عن الناقل الوطني وخلص إلى رفع توصية لرئيس مجلس الوزراء، لدعم الإجراءات المتعلقة بالمطارات، وحسب السياقات الدولية”.

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