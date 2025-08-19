اجتماع بين بغداد وأربيل بشأن ملف الرواتب والنفط

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مشتركاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لبحث ملف الرواتب والنفط.

وذكرت وزارة التخطيط العراقية، في بيان ، أن “الاجتماع استعراض التقدم المحرز في الملفات العالقة بين الطرفين، والتي شملت ملف إنتاج وتصدير النفط، وملف الإيرادات غير النفطية، إلى جانب ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”.