اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني لإنهاء التوتر بينهما

أربيل/شبكة أخبار العراق- عقد الحزبان الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستانيان، الإثنين، 23 أيلول، 2019، اجتماعا في أربيل، لمناقشة التوترات الأخيرة التي نشبت بين الحزبين.

وأفاد المصدر ، إن “الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، عقدا اجتماعا على مستوى المكتب السياسي في مدينة أربيل”، لافتاً إلى أن الاجتماع “يهدف لإنهاء التوتر والتصعيد الذي حصل على خلفية منع سيطرة الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي عضو المكتب السياسي للاتحاد، محمود سنكاوي، من دخول أربيل”.

ونشبت أزمة جديدة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين بعد أن منعت قوات الأسايش التابعة للأخير، القيادي في الاتحاد محمود سنكاوي، المعروف بانتقاداته اللاذعة لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وسياساته، من دخول مدينة أربيل، الخاضعة لنفوذ حزب بارزاني.

عقب ذلك، هاجم مسلحون مجهولون، ليل الخميس (19 أيلول 2019) مقراً للحزب الديمقراطي في شارع سالم وسط السليمانية وأطلقوا النار عليه دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات بشرية.

ووفقا للمصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن “اجتماع اليوم بحث أيضا ملف منصب محافظ كركوك، وضرورة تفعيل الاتفاقية التي وقعت بين الحزبين.