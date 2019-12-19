اجتماع جديد لصالح مع “قادة الكتل” لاختيار رئيس الوزراء الجديد

بغداد/شبكة أخبار العراق- من المقرر ان يعقد الرئيس برهم صالح، الخميس، اجتماعا جديدا مع قادة الكتل بشأن منصب رئاسة الوزراء.وقالت المصادر برلمانية، إنه “من المتوقع أن يعقد الرئيس برهم صالح اجتماعاً جديداً مع قادة كتل سياسية عدة، لبحث ملف ترشيح رئيس الوزراء قبل انقضاء المهلة”.وأضافت المصادر: “لا يوجد أي اتفاق نهائي بعد على أي من الشخصيات الحالية، وقد تُخرق المهلة الدستورية أو يتم تقديم اسم عليه خلاف ويترك الرئيس برهم صالح الكرة في ملعب البرلمان لرفضه أو التصويت على منحه الثقة لحكومة مؤقتة”.