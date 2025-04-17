اجتماع حكومي لتحضيرات مؤتمر القمة العربي في بغداد

اجتماع حكومي لتحضيرات مؤتمر القمة العربي في بغداد
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 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، الاجتماع الـ15 للتحضيرات الخاصة بالقمة العربية في بغداد.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس الاجتماع الخامس عشر الخاص بالتحضيرات الجارية لاستضافة العراق للقمة العربية، المقرَّر عقدها في بغداد بتاريخ 17 أيار المقبل”.وشهد الاجتماع حسب البيان “تقييمًا للتقدّم المُحرز في الاستعدادات النهائية لضمان نجاح هذا الحدث المهم”.وأضاف، أنه “شارك في الاجتماع كلٌّ من وزير التخطيط، محمد تميم، والأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ووكيل وزارة الخارجية، أحمد نايف رشيد الدليمي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة”.وناقش “المجتمعون جدول الأعمال المطروح، وركّزوا على استعراض الخطط التنظيمية والأمنية واللوجستية، بما في ذلك ترتيبات استقبال الوفود المشاركة وتنسيق الجوانب الفنية والإعلامية”.وأكد فؤاد حسين حسب البيان “أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية”، مشيراً إلى أن “استضافة بغداد للقمة تمثل فرصة لتعزيز مكانة العراق، وإبراز دوره في دعم مسيرة العمل العربي المشترك”.وشدد الحاضرون على “ضرورة استكمال جميع الترتيبات ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يضمن انعقاد القمة في أجواء من التنسيق الفعّال والتنظيم المتميّز”.

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