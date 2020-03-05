اجتماع عاجل بشأن احداث مباراة أربيل والصناعات الكهربائية

اجتماع عاجل بشأن احداث مباراة أربيل والصناعات الكهربائية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقد اجتماع عاجل بشأن احداث مباراة أربيل والصناعات الكهربائية ضمن الجولة الرابعة من ممتاز الكرة.وقال رئيس اللجنة رعد سليم في حديث صحفي، ان “لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت عقد اجتماع عاجل في الساعة ٨ مساء اليوم”.وأوضح ان “الاجتماع يأتي لعرض وتحليل الحالات التحكيمية  لمباراة اربيل والصناعات الكهربائية واصدار قراراتها في الساعة ٩ لجميع وسائل الإعلام”.واضاف “بما انه لا يوجد دوام رسمي، فان الاجتماع سيعقد في منزلي مساء اليوم”.واقتحمت جماهير اربيل ملعب المباراة بعد نهايتها بفوز الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2. 

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