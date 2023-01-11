اجتماع فني بين بغداد وأربيل حول الموازنة وتصدير النفط والغاز من قبل الإقليم

اجتماع فني بين بغداد وأربيل حول الموازنة وتصدير النفط والغاز من قبل الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاجتماع بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة اقليم كردستان.وقال المكتب في بيان، ان “اجتماعاً فنياً موسعاً عُقِد اليوم، بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان العراق”، مبينا ان “الاجتماع ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزيري المالية والإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئـيـس الـدائرة القانونيـة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام شركة سومو”.واضف ان “وفد إقليم كردستان ضم وزير المالية والاقتصاد، ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، ومدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وممثل حكومة الإقليم في بغداد”، مشيرا الى ان “الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الاستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات”.وتابع ان “الاجتماع تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور”.

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