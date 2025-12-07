اجتماع للإطار خلال الأسبوع الجاري لبحث دعم المقاومة الإسلامية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار الإيراني، عدي عبد الهادي، الاحد، أن قوى الإطار ستعقد اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل، لمناقشة خمسة ملفات حيوية تتعلق بالشأنين الداخلي والخارجي.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “قوى الإطار ستعقد في الاسبوع الحالي اجتماعاً مهماً لمناقشة عدة ملفات، من بينها ما نُشر مؤخراً في جريدة الوقائع العراقية وما أثاره من ردود فعل في الرأي العام، إضافة إلى الاطلاع على نتائج التحقيق الذي شكلته الحكومة بشأن هذا الموضوع”.وأضاف، أن “الاجتماع سيتناول كذلك ملف تطورات العملية الانتخابية، والحوارات الجارية مع باقي القوى السياسية، فضلاً عن ملفات داخلية وخارجية أخرى”.وأشار عبد الهادي إلى أنه “من المبكر الجزم بما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، إلا أنه سيكون مفصلياً في إطار التعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بنتائج الانتخابات وضرورة الإسراع في تحديد هوية مرشح رئاسة الحكومة”.

