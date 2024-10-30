اجتماع مرتقب مع تركيا بشأن حصة العراق المائية

اجتماع مرتقب مع تركيا بشأن حصة العراق المائية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل في العاصمة التركية أنقرة لبحث حصص العراق المائية، فيما كشف عن تقديم العراق اقتراحاً بتنفيذ 5 مشاريع مشتركة.ونقل الإعلام الرسمي عن المدير العام للمديرية العامة للماء بالوزارة عمار عادل المالكي، قوله إن “العاصمة التركية انقرة ستحتضن الأسبوع المقبل الاجتماع الثالث ولمدة يومين لبحث ملف المياه”.وأضاف المالكي، إن “مباحثاتنا مستمرة مع تركيا بمختلف تشكيلاتها لترسم الحصة المائية للعراق”، مبينا ان” جميع الاجتماعات شهدت طرح المشاكل المائية وملف التغير المناخي خصوصا في الخمس سنوات الماضية، مع مطالبات مستمرة بزيادة الحصة المائية للعراق”.وأوضح أن “العديد من المشاريع في المحافظات توقفت وهنالك مجمعات مائية كثيرة خرجت عن الخدمة بسبب انخفاض مناسيب المياه لاسيما من المصبات التي تنبع من تركيا”.ولفت المالكي الى أن “اللجنة الإطارية العليا لملف العلاقات العراقية التركية، وبناء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ولقاءه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رسمت سياسة تحت مسمى الاتفاقية الاطارية والتي ادرجت بها عدة مشاريع من مختلف الوزارات المختصة بموضوع المياه والزراعة والبيئة لتنفيذها من قبل الجهات التركية المنفذة”.وبين أن” المديرية العامة للماء اقترحت 5 مشاريع ضمن الاتفاقية، تنفذ على خطة عام 2025 او نهاية 2024 بالإضافة الى مشاريع الوزارات الأخرى، وهنالك تعاون مشترك وبين العراقي والجانب التركي بهذا الصدد”.

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