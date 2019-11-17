احتجاجات إيران تتسع ومتظاهرون يحرقون صور خامئني

احتجاجات إيران تتسع ومتظاهرون يحرقون صور خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدت مظاهرات الاحتجاج في إيران ضد قرارات مضاعفة أسعار الوقود إلى هبوط حاد في سعر صرف الريال أمام الدولار، وفق مراقبين لسوق النقد في طهران.ودخلت المظاهرات في إيران يومها الثالث، احتجاجا على رفع أسعار البنزين بنسبة 300%، وامتدت إلى 65 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد.وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأحد، نحو 123.5 ألف ريال، وهو أدنى سعر للعملة الإيرانية منذ 20 يوليو/تموز الماضي، بحسب بيانات “موقع بونباست” المتتبع لأسعار الصرف في السوق الموازية الإيرانية.وخلال الشهر الجاري فقط، تراجعت العملة الإيرانية إلى متوسط 123.5 ألف ريال لكل دولار واحد مقارنة بإغلاق تعاملات نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، البالغ 114.2 ألف ريال لكل دولار واحد، بحسب موقع بونباست، وفرضت الاحتجاجات الأخيرة ضغوطا جديدة على الحكومة الإيرانية، في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية، التي تخنق اقتصاد البلاد منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018.واعتقلت السلطات الإيرانية، الأحد، 40 متظاهرا في مدينة يزد، بعد ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي لقمع احتجاجات الوقود المندلعة في البلاد.وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات الإيرانيين وهم يحرقون صور خامئني  في كل من أصفهان والأهواز وأرومية، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب في الشوراع العامة وقرب المحطات. ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز نحو 200 دولار لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأسفرت الاحتجاجات، التي تضرب أكثر من 50 مدينة إيرانية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.

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