احتفالية اشهار الديوان الجديد للشاعر العلاق في الملتقى العراقي للثقافة والفنون

احتفالية اشهار الديوان الجديد للشاعر العلاق في الملتقى العراقي للثقافة والفنون
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عمان/شبكة أخبار العراق- يدعو الملتقى العراقي للثقافة والفنون إلى حضور حفل  إصدار الديوان الشعري الجديد  للشاعر العراقي المغترب الدكتور علي جعفر العلاق  بعنوان” فراشات لتبديد الوحشة” مع رؤية نقدية من قبل الدكتور علي غبن وقراءة النصوص الشعرية من قبل الشاعر العربي علي الفاعوري وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء المقبل المصادف 9/6  في بيت الثقافة والفنون الكائن في منطقة عمان / جبل الحسين /شارع الرازي قرب التوليدو دار رقم 20  مع الالتزام بقواعد التباعد وشروط السلامة  وتعليمات قانون الدفاع الاردني الصادر بهذا الشأن.

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