احتفالية للملتقى العراقي للثقافة والفنون بعنوان “الوطن بعيون طبيب العيون”

احتفالية للملتقى العراقي للثقافة والفنون بعنوان “الوطن بعيون طبيب العيون”
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عمان/شبكة أخبار العراق-  يسر الملتقى العراقي للثقافة والفنون  الحضور في الأمسية الاحتفالية  الأدبية والفنية بعنوان”  الوطن بعيون طبيب العيون” للشاعر العراقي  الدكتور عبد الودود القيسي وضيف الشرف الشاعرة العربية مي الأعرج  يعقبها حفل فني موسيقي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 14/8  في بيت الثقافة والفنون الكائن في عمان /جبل الحسين/ شارع الرازي دار رقم 20  مع الحفاظ على شروط السلامة .

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