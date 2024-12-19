احذروا برودة اليدين

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- شبكة اخبار العراق
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نائب ينتقد عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية الأخرى
حزب طالباني:المناصب في حكومة الإقليم الجديدة سيتم حسمها في “اجتماعات خاصة”
المشهداني يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية
ائتلاف المالكي:المقاومة الحشدوية باقية لغاية تنفيذ مشروع الإمام خميني
نائب:ملفات الاستجواب ستطال الوزراء المقصرين والعقود الفاسدة
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نائب:إقرار موازنة 2025 سيتأخر جراء الخلافات السياسية
اليوم..أسعار صرف الدولار=152000ديناراً
البنك المركزي يعلن عن توسيع قنوات التحويل الخارجي بمختلف العملات العربية والاجنبية
وزارة الكهرباء:الحكومة لاتستطيع مفاتحة الجانب الإيراني عن سبب توقف تزويد العراق بالغاز خلافا للعقد المبرم معها
الرئيس رشيد يبارك تعيين القيادي في حزب بارزاني( ريباز حملان) وكيلا لوزارة المالية الاتحادية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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وزارة الكهرباء:الحكومة لاتستطيع مفاتحة الجانب الإيراني عن سبب توقف تزويد العراق بالغاز خلافا للعقد المبرم معها
مصدر أمني:تكليف الولائي (حميد الشطري)برئاسة جهاز المخابرات
نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
مصادر سياسية:بلينكن أبلغ السوداني بحل ميليشيا الحشد الشعبي
مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
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- اذاعة INN