اختطاف الناشط محمد العيساوي من قبل ميليشيا الصدر

اختطاف الناشط محمد العيساوي من قبل ميليشيا الصدر
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 النجف/شبكة أخبار العرااق- قال مصدر أمني ،اليوم الاحد، إن المتظاهر “محمد العيساوي” اختطف في مدينة النجف بعد أيام قليلة من انتقاده لمقتدى الصدر ومليشياته.واضاف المصدرن أن  مساء امس السبت 8 فبراير / شباط 2020، فإن العيساوي جرى اختطافه من قبل ميليشيا الصدر بعدما بحث عنه أصحاب القبعات الزرقاء بالاسم في الساحات لخروجه علانية عبر مقطع فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الأجتماعي قبل أيام ينتقد فيه مقتدى الصدر ومليشياته.

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