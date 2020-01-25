اختطاف 3 فرنسيين وعراقي في بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت جمعية كاثوليكية الفرنسية،مساء امس الجمعة، فقدان أربعة من موظفيها هم ثلاثة فرنسيين وعراقي منذ الاثنين الماضي، في بغداد.وقال بنجامين بلانشارد مدير عام منظمة “اس اواس كريتيان دوريان” غير الحكومية التي تساعد المسيحيين، وفقا لـ”فرانس برس”، ان “الرجال الأربعة فقدوا في محيط السفارة الفرنسية في بغداد”.وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه “لم يتم طلب فدية حتى الان”.