اختلاف الحرامية..تحالف القوى يتشظى

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي, الاثنين عن عزم الاتحاد المشاركة في الانتخابات المقبلة بأربع قوائم, مشيرا إلى أن رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس جبهة الحوار صالح المطلك سيدخلان بقائمة.وقال اللويزي في تصريح صحفي له اليوم، إن “وزير الدفاع المقال خالد العبيدي ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي لديهما خلافات عميقة مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجمال الكربولي على خلفية استجواب العبيدي واقالته”، مبينا أن “تلك الخلافات وصلت الى حد القطيعة”.واضاف ان “رئيس كتلة الحل جمال الكربولي وقع اتفاقا مع النائب سعدون الدليمي للدخول في قائمة واحدة بمحافظة الانبار فيما اتفق سليم الجبوري مع صالح المطلك ورجل الاعمال مثنى السامرائي على الدخول بقائمة انتخابية موحدة”. وتابع اللويزي، أن “خالد العبيدي سيتحالف مع القائمة المستقلة مع النواب احمد الجبوري ومحمد عبد ربه وانا ووزير الزراعة فلاح زيدان وشخصيات عشائرية جديدة”، مشيرا إلى أن “اسامة النجيفي سيدخل الانتخابات بقائمة من التحالفات العشائرية والسياسية”.وأوضح اللويزي، أن “الحديث عن دخول الانتخابات بقائمة انتخابية موحدة غير دقيق وستدخل جميع اقطاب الاتحاد بقوائم منفصلة لتحديد حصة كل كتلة في الحكومة والبرلمان”. يذكر ان سياسيو تحالف القوى يطلق عليهم مصطلح (سنة المالكي) لدورهم الكبير في تدمير ونزوح وتهجير وقتل العرب السنة مقابل مناصبهم وزيادة انتفاخ جيوبهم من المال الحرام.