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شبكة أخبار العراق تثمن الدور الإنساني للسامرائي والعيساوي في السفارة العراقية في عمان للاستجابة الفورية لإطلاق سراح شاب عراقي فاقد مستمسكاته الثبوتية
وزيرة المالية:تخفيض سعر صرف الدولار بجهد السوداني والإطار!!
مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
حزب بارزاني:لن نوافق على تعديل الدستور “إذا الحق ضرراً بمشروعنا السياسي”
ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى 150000 دينار
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تقرير:ميسي في حالة جيدة لمواجهة بايرن ميونخ
وزير الداخلية يؤكد دعمه التام لجميع الفعاليات الرياضية في البلاد
تعرّف على مباريات اليوم للدوري العراقي الممتاز
الاتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على خوض مباراتين وديتين للمنتخب العراقي أمام إيران وتايلند
تقرير صحفي: فريق النصر السعودي قدم عرضاً للاعب بوسكيتس بقيمة 18 مليون يورو
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
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- اذاعة INN