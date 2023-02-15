ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل استمرار كذب حكومة السوداني وبنكها المركزي

ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل استمرار كذب حكومة السوداني وبنكها المركزي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.وقال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 155500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 154500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فان الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 155250 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 154250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.يذكر ان الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية قرروا ان يكون سعر صرف الدولار للمواطن 132000 دينار ورغم مرور اسبوعين على القرار إلا أن اسعار الصرف في ارتفاع مستمر.

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