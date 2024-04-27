ارتفاع الاستقالات في حكومة بايدن بسبب دعمها اللامحدود لإسرائيل

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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
ائتلاف المالكي يقدم مرشح ثالث لمنصب محافظ ديالى
حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم
السوداني:نتطلع إلى موديل عصري لمؤسسات العمل تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة
إيران:أكثر من (100) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد خلال الشهر الماضي
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم
السوداني:نتطلع إلى موديل عصري لمؤسسات العمل تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة
إيران:أكثر من (100) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد خلال الشهر الماضي
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم
الزراعة النيابية:السوداني خائن جعل تركيا تتحكم بالثروة المائية العراقية
الأعرجي أمام الروس وإيران..يجب طرد القوات الأمريكية من العراق خلافا لتصريحات السوداني
مصدر سياسي:السامرائي حوت فاسد غير خاضع للمساءلة لكونه إطاري
حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام
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