ارتفاع الحوالات الخارجية من قبل البنك المركزي لصالح مصارف الإطار الشيعي

ارتفاع الحوالات الخارجية من قبل البنك المركزي لصالح مصارف الإطار الشيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، للحوالات الخارجية بتوجيه من القيادي في حزب الدعوة محافظ البنك علي العلاق .وذكر مراسلنا، أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 94 مليونا و950 الفا و560 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دينار لكل دولار بشكل نقدي.واضاف مراسلنا؛ ان المبيعات من الدولار ذهبت اكثرها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 53 مليونا و750 الفا و560 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 41 مليونا و200 الف دولار بشكل نقدي.وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا إطاريا ، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 16 مصرفا إطاريا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 176 شركة.

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