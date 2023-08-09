ارتفاع سعر صرف الدولار لهذا اليوم

ارتفاع سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،اليوم الاربعاء، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 151000 دينار مقابل 100 دولار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153300 دينار، وسعر الشراء 153200 دينار مقابل 100 دولار.

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