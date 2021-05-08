ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 205 بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 205 بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين في المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس إلى اكثر من مئتي شخص. وقال الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان له، اليوم السبت، ان “اعداد المصابين بمواجهات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة ارتفعت إلى 205 أشخاص” ، مبينا انه “تم نقل 88 مصابا إلى المستشفيات لتلقى العلاج”.من جهته أصدر مرصد الأقصى لمكافحة التطرف تقريره الشهري حول الاقتحامات التي تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى، حيث أكد المرصد أن “أكثر من 2,580 صهيونيًّا قد اقتحموا ساحات الأقصى خلال شهر نيسان الماضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال”. 

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