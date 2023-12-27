ارتفاع في أسعار صرف الدولار لليوم الثاني

ارتفاع في أسعار صرف الدولار لليوم الثاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأربعاء، أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152750 دينارا مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 149700 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 151750 دينارا لكل 100 دولار .اما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 153000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.

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