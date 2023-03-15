ارتفاع في أسعار صرف الدولار

ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 157100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 154750 دينارا مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 156000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 156100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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