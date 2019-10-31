ارحلوا جميعاً .. الشعب الغى تفويضه اليكم !

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فرنسا: استقالة الحريري ستزيد من حدة الأزمة
ترامب يتحدث عن امكانية نشر جزء من فيديو الغارة التي قتل فيها البغدادي
كوريا الشمالية: الضغط الأمريكي على بلادنا سيؤخر التقدم في العلاقات
دخول الاحتجاجات اللبنانية يومها العاشر ..وبداية لتشكيل حكومة مؤقتة
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المالية النيابية:استقالة عبد المهدي لن تؤثر على موازنة 2020
جعفر:إلغاء رواتب رفحاء يجب أن تشرع بقانون
تقليص عمل ميناء أم قصر بنسبة 80% بسبب غلق مدخله من قبل المحتجين
سوالف..أمانة مجلس الوزراء:القطاع الخاص سيأخذ دوراً كبيراً بتوفير فرص عمل للعاطلين في السنوات القادمة
القانونية النيابية تستبعد ارسال قانون موازنة 2020 قبل نهاية الشهر المقبل
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إيران وأحزابها الميليشياوية في العراق ترفض إستقالة عبد المهدي
انتفاضة شباب العراق .. # إسقاط النظام الطائفي الفاسد
الانتخابات المحلية بين عزوف المواطن وتزوير النتائج ..مجالس المحافظات أس الفساد
لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
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واشنطن:عبد المهدي إيراني الإرتباط وعلاقاتنا مع العراق “باردة”
شباب العراق:مرجعية النجف خذلت الشعب واصطفّت مع معسكر يزيد
شباب الانتفاضة يطالبون بأقالة عبد المهدي وإحالته للقضاء بجريمة القتل المتعمد
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج واقسى العقوبات على إيران
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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