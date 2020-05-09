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حزب طالباني:وزارة العدل من حصتنا ونحن من نحدد المرشح لها
المالية النيابية:تأخير رواتب المتقاعدين والموظفين “فوضى مالية”
اردوغان للكاظمي: تركيا ستكون مع العراق من اجل وحدته وازدهاره
الكاظمي يبحث مع امين الناتو تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب
العبادي يستقبل الكاظمي ويبحثان تحقيق مطالب المتظاهرين والإنتخابات المبكرة
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
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بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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