اردوغان للكاظمي: تركيا ستكون مع العراق من اجل وحدته وازدهاره

اردوغان للكاظمي: تركيا ستكون مع العراق من اجل وحدته وازدهاره
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بغداد/ شبكة اخبار العراق -اكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان تركيا ستكون مع العراق من اجل وحدته وازدهاره.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان له من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قدّم خلالها التهنئة بنيل حكومة الكاظمي ثقة مجلس النواب”، مبيناً، أنها “جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها ، متمنيا أن تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة”.واعرب اردوغان، عن “ثقته التامة بنجاح الحكومة في مهمتها خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس العراق فحسب”.واكد الرئيس التركي، أن “بلاده ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره وأن لدى تركيا الارادة لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد من ذلك بما يخدم مصالح الشعبين الجارين الصديقين، مجددا التمنيات للعراق حكومة وشعبا بالمزيد من الازدهار” .

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