اردوغان يفوز بولاية ثالثة للرئاسة التركية

اردوغان يفوز بولاية ثالثة للرئاسة التركية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، بحسب نتائج أولية.وقالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن أردوغان حصل على 52.14 في المئة من الأصوات مقابل 47.86 في المئة لكليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا.وقال أردوغان من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول وسط حشد من أنصاره “عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة”.وأضاف إردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما “سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب”، مؤكدا أن “كل عملية انتخابية هي نهضة”.وتابع “أظهرت هذه الانتخابات أن لا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة”.وكان الرئيس التركي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.وفي الجولة الأولى، حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.5 بالمئة لأردوغان.وقالت لجنة الانتخابات التركية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت أكثر من 85 في المئة.

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