ازدواجيات .. الاصلاح المنشود !!

ازدواجيات .. الاصلاح المنشود !!
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 بقلم:مازن صاحب

تحفل منصات التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة بصخب الحديث عن الاصلاح الحضاري المنشود عبر  خطوات عمل تحقق الاصلاح الشامل لمواجهة نتاج مفاسد المحاصصة في أخطاء التاسيس الدستورية .. لكني لاحظت نموذجا متجددا من ازدواجية المواقف ما بين التشدد في الدعوة للاصلاح مقابل ترويح منشورات منقولة من هنا وهناك فقط ضمن حملة تقودها احزاب مفاسد المحاصصة للابقاء على امتيازات ما عرف بمحتجزي رفحا !!

لست بصدد مناقشة قانونية للوقوف مع أو ضد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تعاملت مع هذا الموضوع ..لكني أتوقف كثيرا امام نموذج الأسوأ في إدارة الراي العام العراقي وطريقة تصدي صفحات  من اجدهم بحق من مثقفي عراق اليوم ..حينما تتسارع خطوات اقلامهم للرد بالضد على تلك القرارات فقط لنصرة نموذج على أقل وصف له ليس بذلك الحق المطلوب في يوم ذي مسبغة ..فيما يعاني العراقيون من شظف العيش.. وهذه الحملة المنظمة تكشف عن منظومة إعلامية تطرب احزاب مفاسد المحاصصة وتصب غضبها على اصلاحات قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح او لا تكون فيصبح القضاء الاداري الحكم ما بين متنازعين !!

لكن هذا الترويج الذي يمكن وصفه بالفج ربما يغادر نماذج متعددة للمقاربة بين هذه الامتيازات التي تحولت من عدالة انتقالية لتصفير حقيقي للازمات وانبعاث السلم الاهلي إلى نقطة مفصلية في التعامل بين هذه الاحزاب وحكومة الكاظمي .

الأمر الآخر أن أغلب من يروج اليوم على صفحته في التواصل الاجتماعي أو عبر المقالات المنشورة ..سبق له وان تحدث بتكرار وتشعب في المطالبة بالاصلاح الشامل المنشود للدولة العراقية الحضارية …فما حدا مما بدا؟؟

الجواب عندي واضح أن لمفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة اقلام صحفية تروج لها وتعد ما غيرها أصوات نشاز … نعم لذلك يؤكد التهميش المقصود ما دام الناقد لتلك المفاسد خارج إدارة سمفونية العزف المنفرد لهذه الاحزاب .

المعضلة اليوم أن لهذه الأصوات وجبوشها الالكترونية وذبابها المتكاثر على جيف الفساد من يعتقد أن شخوصها مسموعة في الأوساط المثقفة وتلكم مصيبة المصائب حينما يضع المثقف رجلا في الدعوة للاصلاح الشامل ورجلا في ركاب مفاسد المحاصصة.. حينها سيكون التيه الثقافي في عراق بلا هوية وطنية جامعة وسرعان ما يظهر المعدن الحقيقي للتحزب الطائفي المتعصب بحروف متناغمة مع أي حدث .. وهو الركن الاصعب في هدم معبد مفاسد المحاصصة ..ما دام هناك قدرة على تجيش الراي العام حتى في حدود أصحاب المصلحة .. كنت أنتظر من بعض الأسماء التي اعتز بها واحترم طروحاتها أن تكون خارج سياقات مفاسد المحاصصة في دعم حقيقي لاي خطوة إصلاحية من حكومة الكاظمي سواء اكان متضررا منها او مستفيدا لكن يبدو أن لعنة الدنانير اصابت قوما منذ عصور غابرة حتى مفاسد المحاصصة ولله في خلقه شؤون!!!

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