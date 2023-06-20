ازدياد عمليات الاحتيال والنصب في سرقة الرواتب ….!

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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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إيران:حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني بوابتنا للدول العربية
نائب كردي:حزب بارزاني يهدي (مشعان الجبوري) قطعة أرض في أربيل يقيمة 30 مليون دولار
حزب طالباني يطالب بتصدير النفط من الإقليم بإشراف الحكومة الاتحادية
خبير اقتصادي:الإتفاق الأمريكي الإيراني سيلحق ضررا كبيراً بالعراق بانخفاض عائداته النفطية
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق الموازنة
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- اذاعة INN