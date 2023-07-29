استبعاد نادي يوفنتوس من المشاركة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي

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تحالف الفتح:لن نسمح للشيطان الأكبر أمريكا بالتجاوز على حكومة السوداني
اليوم ..سعر صرف الدولار = 151،500دينراً
حكومة البارزاني:السوداني وافق على تمويل رواتب الإقليم
وزيرة المالية تدعو إلى مطابقة تعليمات تنفيذ الموازنة مع قانونها
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الإطار خلال الأيام الخمسة الماضية
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اليوم ..سعر صرف الدولار = 151،500دينراً
حكومة البارزاني:السوداني وافق على تمويل رواتب الإقليم
وزيرة المالية تدعو إلى مطابقة تعليمات تنفيذ الموازنة مع قانونها
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الإطار خلال الأيام الخمسة الماضية
مليار دولار قيمة البضائع التركية للعراق لشهر حزيران الماضي
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الإطار خلال الأيام الخمسة الماضية
المالية النيابية:السوداني والعلاق وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار والالتفاف على العقوبات الأمريكية
الأمم المتحدة تشكك في الزيادة السكانية السريعة في العراق..ربما إيرانيين ورائها
مصدر برلماني: السوداني يلتف على العقوبات الأمريكية بشأن مصارف الفساد الشيعية
من مهازل حكومة السوداني..تكليف عراقي يمتلك الجنسية الكويتية بشأن ترسيم الحدود!!
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