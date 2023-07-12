استجابة لطلب السوداني.. المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بشأن بعض مواد قانون الموازنة

استجابة لطلب السوداني.. المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بشأن بعض مواد قانون الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، امرًا ولائيًا بشأن بعض مواد قانون الموازنة العامة. وأشارت المحكمة ، الى أن “الأمر الولائي تضمن إيقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ- ب) و(57/ أولاً -‌ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)”.وأوضحت أن “الايقاف يكون لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023)”.

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