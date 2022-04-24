استجابة للطلب الإيراني..الكتلة الصدرية تقدم مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

استجابة للطلب الإيراني..الكتلة الصدرية تقدم مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الكتلة الصدرية بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، عن تقديم تحالف “إنقاذ وطن” مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل الى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه في الجلسات البرلمانية المقبلة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري اليوم في مبنى البرلمان بمشاركة رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس كتلة تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، ونائبي رئيس مجلس النواب.وقال العذاري في المؤتمر ، “نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان”.وأضاف ان “الكتلة الصدرية مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب”، موضحا أن “مقترح القانون يتضمن عشر مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط”.كما أشار العذاري إلى أن مقترح القانون “سيعرض في أول جلسة لجلسات مجلس النواب، وسيتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قرائته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن، يوم السبت 23 من شهر نيسان/أبريل الجاري، عن قرب تقديم مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع اسرائيل.

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