استجواب عبد المهدي في البرلمان سيكون دعما لبقائه !

استجواب عبد المهدي في البرلمان سيكون دعما لبقائه !
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر, الخميس, عن تكليف النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي والنائبة عن تحالف سائرون ايناس كاظم بمهمة استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقالت شاكر في تصريح  صحفي، إن “جميع الاجراءات القانونية والادارية لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قد استكملت وتم ابلاغ الاخير بكامل الاسئلة التي ستعرض عليه”, مؤكدة ان “الاستجواب قائم ومن المحتمل ان يدرج ضمن جدول اعمال جلسة السبت المقبل”.واضافت ان “النائبين المستجوبين هما عدنان الزرفي من ائتلاف النصر والنائب ايناس كاظم من تحالف سائرون”, مشيرة الى انه “في حال ادراج الاستجواب على جدول الاعمال سوف يستأنف الاستجواب في كلتا الحالتين اما بحضور عبد المهدي او سيتم طرح الاسئلة غيابيا”.وكان النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي أكد في تصريح سابق ، ان مجلس الوزراء سيرد على طلب استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل البرلمان في الايام القليلة المقبلة، لافتا الى ان هناك ملفات ووثائق وادلة تم جمعها لمساءلة عبد المهدي عليها.

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