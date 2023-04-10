استخبارات الداخلية:إلقاء القبض على تاجر مخدرات قادما من إيران
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الاستخبارات العراقية،اليوم، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة قادماً من إيران .وقالت في بيان، قوة أمنية من الاستخبارات ألقت القبض على احد تجار المخدرات أثناء تجاوزه الحدود قادما من إيران وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر بأكثر من 10الاف حبة.وبينت أن ذلك جاء اثر جهود استخبارية متميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ملاحقة شبكات تجارة المواد المخدرة، مشيرة الى أن كمينا محكما اسفر عن القاء القبض على التاجر اثناء محاولته تجاوز الحدود من إيران، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اصوليا.