آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
الصحة الفلسطينية:الموت يحاصر (1.9) مليون نازح في غزة
منظمة إنقاذ الطفولة:أكثر من 10 أطفال يفقدون أحد سيقانهم أو كليهما يومياً في غزة
(23) ألف شهيد في غزة بضمنهم( 9000) طفل و(5000) امرأة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
الأمم المتحدة:غزة أصبحت مكاناً للموت جراء استمرار العدوان الإسرائيلي عليها
مصر توقف وساطتها بين حماس وإسرائيل بعد أغتيال العاروري
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
ارتفاع الصادرات النفطية العراقية للصين خلال العام الماضي
حزب بارزاني يرحب بتعديل الموازنة وتمرير قانون النفط والغاز لصالحه مقابل بقاء الإطاريين في الحكم
اليوم..سعر صرف الدولار=154500 ديناراً
وزارة الزراعة تعلن عن (176)فرصة استثمارية في كربلاء
المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على استيراد”الخيار والرقي”بملايين الدولارات من إيران وهي تزرع محليا
-
- رياضية
استدعاء اللاعبات العراقيات المغتربات للمشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي النسوي
كاساس يقرر استمرار تدريب المنتخب العراقي في ابو ظبي
المنتخب الأولمبي يعسكر في الإمارات لمدة (17) يوما لغرض التدريب
تعرّف على أرقام لاعبي المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس آسيا
معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني في أبو ظبي استعدادا لنهائيات كأس آسيا
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
حزب بارزاني يرحب بتعديل الموازنة وتمرير قانون النفط والغاز لصالحه مقابل بقاء الإطاريين في الحكم
المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على استيراد”الخيار والرقي”بملايين الدولارات من إيران وهي تزرع محليا
مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها
علاوي:على المالكي إعادة الأموال التي سرقها
السوداني:سنطرد القوات الأمريكية من العراق رداً على اغتيالها (سليماني والمهندس)
-
- اذاعة INN