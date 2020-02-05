استدعاء اللاعب حسين هادي لصفوف وطني السلة

استدعاء اللاعب حسين هادي لصفوف وطني السلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، استدعاء لاعب جديد لصفوف المنتخب الوطني تحضيراً لبطولة الملك عبد الله في الأردن.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني مهند العاني في حديث صحفي، إن “الكادر التدريبي للمنتخب الوطني، بقيادة قصي عيسى، استدعى اللاعب حسين هادي”.وأضاف ان “هادي سيشارك مع المنتخب الوطني في بطولة الملك عبد الله الثاني في الاردن وتصفيات كأس اسيا التي ستقام مبارياتها امام المنتخب اللبناني في لبنان وامام المنتخب الهندي في العاصمة بغداد”.يذكر ان المنتخب الوطني سيتوجه الى قطر لخوض معسكر تدريبي تحضيراً للبطولة.

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